‘Mei Plasticvrij’ inspireert zwembad in Geel: “We stoppen ermee, voor altijd”

Geel - Gemiddeld 400, zoveel overtrekschoentjes gooit het zwembad in Geel wekelijks weg. Dat is een berg plastic afval. Maar vanaf mei is dat verleden tijd. “Ouders die hun kinderen begeleiden kunnen evengoed op blote voeten of slippers lopen”, klinkt het.

Vanaf 1 mei zullen de wegwerpbare overtrekschoentjes verdwenen zijn in het zwembad. Die datum is niet toevallig gekozen. “We speelden al een tijdje met het idee”, zegt directeur Joke Leijssen. “Maar nu ‘Mei Plasticvrij’ van start gaat, is het een ideaal moment om ermee naar buiten te komen. We hopen daarmee de afvalberg te verkleinen en de mensen bewust te maken van de verspilling.”

De schoentjes werden voornamelijk gebruikt door het personeel of door ouders die hun kinderen helpen omkleden voor de zwemles. Zij worden aangespoord om voortaan op slippers of blootvoets te lopen. “Breng een handdoek mee en loop op blote voeten in de natte zones”, schrijft het zwembad op Facebook. De reacties op de aankondiging zijn vooralsnog positief: “Dat jullie voorbeeld vele anderen mag inspireren”, klinkt het.

De berg plastic afval is trouwens niet de enige reden om de wegwerpbare schoentjes voorgoed te bannen. De aankoop ervan kost ook een pak geld: in 2018 werden er 21.000 besteld in het zwembad van Geel, gemiddeld 400 per week, goed voor zo’n 2.200 euro.