Hoe koning Leopold III en zijn “chère” koningin Wilhelmina Hitler wilden stoppen: “Algehele vernietiging voorkomen”

“Hopelijk herstelt kleine Albert van zijn verkoudheid”, schrijft de Nederlandse koningin Wilhelmina eind mei 1939 aan de Belgische koning Leopold III. In hun geheime correspondentie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, die na ruim 75 jaar openbaar werd gemaakt, spreken beide vorsten over hun gezinsleven. Maar ook en vooral over hun vrees voor “de vernietiging van de mensheid”. Al heeft Leopold een ultiem plan om de oorlog af te wenden, lezen we.