Ajax waarschuwt tegenstanders met indrukwekkend filmpje: “We zijn nog niet klaar”

Tottenham en Ajax staan vanavond (21u) in Londen tegenover elkaar in de heenmatch van de halve finales van de Champions League. De clash tussen de Spurs en de Amsterdammers is één van de meest verrassende halve finales van de voorbije jaren in het kampioenenbal. Vooral het “kleine” Ajax verraste door drievoudig titelverdediger Real Madrid (achtste finales) en Juventus (kwartfinales) uit te schakelen. En de Amsterdammers waarschuwen hun tegenstanders in een indrukwekkend filmpje: “We zijn nog niet klaar”

Ajax maakte een indrukwekkend filmpje met lovende commentaren van over heel de wereld bij hun afgelegd parcours in de Champions League. Bij monde van voormalig doelman en huidig algemeen directeur Edwin van der Sar waarschuwen de Amsterdammers echter hun tegenstanders: “Al die commentaren klinken als muziek in de oren na jaren hard werk. Maar hoe graag we al die complimenten ook horen: we zijn nog niet klaar, we geloven in onze filosofie en in de toekomst. Onze reis is nog lang niet gedaan...”

