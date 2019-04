Voormalig Tsjechisch international Repka twee jaar naar cel wegens fraude met gehuurde Mercedes

Gewezen Tsjechisch international Tomas Repka (45) is door het hof van beroep in Praag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens fraude.

De oud-verdediger van onder meer Sparta Praag, Fiorentina en West Ham had in december 2016 een Mercedes verkocht voor 1,2 miljoen Tsjechische kroon (bijna 47.000 euro), terwijl hij de wagen zelf huurde.

In eerste instantie was Repka tot vijftien maanden veroordeeld maar in beroep werd die sanctie verzwaard tot twee jaar. Repka woonde de uitspraak niet bij maar zijn advocaat erkende teleurgesteld te zijn. “We hadden op een beter resultaat gehoopt”, klonk het.

Valse advertentie voor escortdames

Repka kwam overigens al vaker in aanraking met het gerecht. Vorig jaar kreeg hij zes maanden cel van een rechter in Brno omdat hij een valse advertentie met foto’s en telefoonnummer van zijn ex had geplaatst op een site voor escortdames. Die celstraf werd nadien omgezet in een werkstraf.

Rijden onder invloed, alimentatieproblemen

In 2015 en 2016 liep de oud-voetballer veroordelingen op voor het rijden onder invloed. Hij kreeg ook al een straf wegens het niet betalen van onderhoudsgeld aan zijn ex-partner.

Verzameling rode kaarten

Op het voetbalveld had Repka, 46-voudig international, tijdens zijn carrière ook vaak moeite om zijn temperament onder controle te houden. Zo kreeg hij als speler van Fiorentina (1998-2001) liefst achttien keer een rode kaart. Bij West Ham (2001-2006) werd hij vier keer uitgesloten.