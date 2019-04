Oppositieleider Guaido roept op tot “laatste fase om Venezuela te bevrijden”

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido heeft opgeroepen tot de “laatste fase” om het land te bevrijden. Dat doet hij in een videoboodschap op Twitter, waarin hij geflankeerd wordt door soldaten. Het lijkt op een militaire coup tegen president Nicolas Maduro. Guaido roept de burgers en het leger op om hem te steunen en een einde te maken aan “de usurpatie” van Maduro.

Volgens lokale media bevindt Guaido zich op de luchtmachtbasis La Carlota en roept hij de soldaten op om Maduro af te zetten. Ook de oppositieleider Leopoldo Lopez is in beeld op de video, hoewel hij huisarrest heeft. “Het nationale leger heeft de correcte beslissing genomen en ze rekenen op de steun van het Venezolaanse volk”, aldus Guaido op Twitter.

Interim-president

De Venezolaanse minister van Informatie Jorge Rodriguez zei dat Venezuela “een kleine groep van militaire verraders” het hoofd biedt en “deactiveert”. Die groep wou een “staatsgreep tegen de grondwet en de vrede van de republiek” plegen, zei de minister op Twitter.

Op 23 januari riep Guaido zichzelf uit tot interim-president. Een vijftigtal landen heeft hem in die functie erkend. De oppositie meent dat Maduro zijn mandaat heeft verlengd door de verkiezingsresultaten te vervalsen. Ook vindt Guaido dat Maduro verantwoordelijk is voor de zware economische crisis in het land.

Maduro beschuldigt Guaido er op zijn beurt van een staatsgreep te willen plegen met de hulp van de Verenigde Staten.