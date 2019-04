In acht maanden ruim 35.000 everzwijnen geschoten in Wallonië: gemiddelde van bijna 150 per dag

35.380. Zo veel everzwijnen werden tijdens het huidige jachtseizoen al doodgeschoten in Wallonië, zo bevestigt Waals minister van Natuur René Collin (CDH). Dat is nu al een stijging met 28 procent ten opzichte van het vorige seizoen en er volgen nog vier maanden.

De cijfers gaan over de periode tussen 1 juli 2018 en 28 februari 2019. De voorbije acht maanden werden er dus gemiddeld bijna 150 everzwijnen per dag doodgeschoten in Wallonië. Ter vergelijking: in heel 2018 werden er in Vlaanderen 1.655 everzwijnen doodgeschoten. Het merendeel daarvan in Limburg.

Het doel van Collin is om tegen 1 maart 2020 de everzwijnpopulatie in Wallonië te halveren. “Door de voorbije zachte winters zijn hun aantallen fors toegenomen”, aldus de minister. “De dieren veroorzaken niet alleen verkeersongevallen door plots op de openbare weg op te duiken, ze brengen ook schade toe aan de landbouw en privé-eigendommen. Daarnaast zijn ze ook een gevaar voor de biodiversiteit en brengen ze ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Een gebied van liefst 110.000 hectare - goed voor duizenden dieren - wordt getroffen door de Afrikaanse varkenspest.”

Om zijn doel mogelijk te maken voerde Collin enkele maatregelen in. Zo werden meerdere beperkingen op everzwijnenjacht ingetrokken, is het makkelijker om een jachtvergunning te krijgen en werd de jachtperiode verlengd. Daarnaast is ook ’s nachts jagen toegelaten en mogen jagers ook lokvoedsel gebruiken. “Met succes, want in vergelijking met het jachtseizoen 2017-2018 werden nu al 7.821 everzwijnen, ofwel ruim 28 procent, meer doodgeschoten. En we hebben nog vier maanden te gaan.”

Wat gebeurt er met de dode dieren?

Er zijn twee mogelijkheden, luidt het op het kabinet van minister Collin. “In het gebied dat getroffen wordt door de Afrikaanse varkenspest worden de geschoten dieren meteen vernietigd. Buiten de zone mogen de jagers hun buit houden voor persoonlijk gebruik of verkopen aan erkende slachterijen. Everzwijnen die dood worden aangetroffen, worden eerst onderzocht op virussen en dan vernietigd.”