Advocaten boos om korte termijnen in matchfixing-dossier: “Wat is het belangrijkste? De start van de competitie of de rechten van de verdediging?”

Er komen zes zittingen aan in het kader van het matchfixing-dossier tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren, die allemaal zullen plaatsvinden tussen zaterdag 18 en dinsdag 28 mei. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond dinsdag bekendgemaakt. De spoedprocedure is van kracht om alles afgehandeld te krijgen tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen, maar de advocaten van de verdediging maakten zich boos om die krappe timing.

“Wat is het belangrijkste? De start van de voetbalcompetitie of de rechten van de verdediging?” Dat was zowat de voornaamste opwerping van het tiental topadvocaten dat dinsdagochtend zijn opwachting maakte bij de Belgische voetbalbond. Zij nemen het niet dat de termijnen om zich voor te bereiden op de zaak zo kort zijn en zeiden niet te begrijpen waarom een spoedprocedure op zijn plaats is.

Foto: Olivier Matthys

Bondsprocureur Kris Wagner diende hen stevig aan van antwoord. “Ik zie geen probleem met de termijnen. Het gaat hier om een gemiddeld complexe zaak. Het enige bovengemiddelde hier in die zaak is het aantal advocaten”, sneerde de man van de bond naar de aanwezige topjuristen. Om daar fijntjes aan toe te voegen. “Meester Everaert (raadsman van KV Mechelen en tevens partner bij advocatenkantoor Allen & Overy, nvdr) heeft 100 collega’s in zijn kantoor. Het werk kan dus wel verdeeld worden.”

De belangen van het dossier zijn groot. Zo vroeg het bondsparket om KV Mechelen en Waasland-Beveren, die normaal gezien in de hoogste klasse zouden uitkomen, één reeks lager te laten spelen én het seizoen met minpunten te laten beginnen. Daar zouden concurrenten Lokeren en Beerschot Wilrijk van kunnen profiteren om de vrijgekomen plaatsjes in 1A in te nemen.

Daarnaast hangen er enkele (ex-)bestuurslui, één profvoetballer en spelersmakelaars ook zware individuele schorsingen boven het hoofd - sommigen wel tot tien jaar.

De timing van de zes zittingen:

- Op 18 mei komen de makelaars en tussenkomende partijen, zoals de supporters van KV Mechelen, aan bod.

- Op 20 mei wordt het luik-KV Mechelen behandeld.

- Op 21 mei wordt het luik-Waasland-Beveren behandeld.

- Op 25 mei mag bondsprocureur Kris Wagner zijn zegje doen over de zaak.

- Op 27 en 28 mei mogen de verdediging en de tussenkomende partijen hun pleidooi houden.