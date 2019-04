Na getuigenissen over seksueel misbruik: politie valt binnen in Belgisch hoofdkantoor van Jehova’s getuigen

Kraainem - De politie heeft afgelopen donderdag een huiszoeking verricht in het Belgische hoofdkantoor van de Jehova’s getuigen. Dat heeft het federaal parket bevestigd aan onze redactie. Er loopt al een tijdje een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik binnen de organisatie.

Jehova’s getuigen kwam eerder al in meerdere landen in opspraak wegens seksueel misbruik en in december van vorig jaar trok ook het IASCSSO, de onafhankelijke sektewaakhond in ons land, aan de alarmbel. Ook hier waren slachtoffers, luidde het. Eind vorige maand kwamen nog enkele slachtoffers aan het woord in een ophefmakende ‘Pano’-reportage.

Vorige donderdag viel de politie binnen in het Belgische hoofdkantoor van de organisatie in Kraainem. Het federaal parket wil voorlopig niet zeggen naar wat precies gezocht werd.

Eigen rechtssysteem

De organisatie heeft een eigen rechtssysteem om misdrijven te bestraffen: een comité dat bestaat uit mannen die “ouderlingen” worden genoemd. Aan de hand van Bijbelse teksten onderzoeken ze beschuldigingen. “Bij seksueel misbruik hadden we instructies om eerst contact op te nemen met het hoofdkantoor in België”, getuigde een voormalige ouderling in de ‘Pano’-reportage. “Zij zouden ons verder instrueren hoe we zulke netelige kwesties moesten aanpakken. In het belang van de reinheid van onze gemeenschap. Het eerste wat ze vroegen: was het slachtoffer er al mee naar buiten gekomen? Eigenlijk zeiden ze bijna letterlijk om niet naar de politie te stappen.”

Louis De Wit, woordvoerder van Jehova’s getuigen, ontkende vorige maand alle beschuldigingen. “We hechten veel belang aan het welzijn van kinderen en verwijzen alle zaken te allen tijde door naar de autoriteiten. Binnen onze gemeenschap is geen plaats voor diegenen die dergelijke praktijken beoefenen.”