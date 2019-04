Twee miljoen mensen hebben nood aan hulp na overstromingen in Iran

Rond de twee miljoen mensen zijn in Iran na de zwaarste overstromingen in meer dan 50 jaar op humanitaire hulp aangewezen. Dat meldde het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties dinsdag in Genève. De organisatie zal in de komende dagen 350 ton hulpgoederen leveren, zei een woordvoerder. Daarmee kunnen voorlopig 40.000 mensen gedurende een maand met rijst, tonijn, linzen, olie, suiker en thee worden geholpen.