Bewoner terroriseert seniorenflat: “Zodra de ene lift is schoongemaakt, kakt hij de andere onder”

Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag terroriseert zijn medebewoners. Niet alleen is er sprake van drugsoverlast, bedreigingen en diefstal, de man laat ook regelmatig onaangename verrassingen achter in de liften.

Na tal van klachten ging gemeenteraadslid Janice Roopram zelf een kijkje nemen in wooncomplex De Muttersborgh. Toen de liftdeuren openden, schrok ze zich een hoedje. Er was niet alleen geplast in de lift, maar er waren ook duidelijke bloed- en slijmsporen. “Het leek een nachtmerrie”, getuigt Roopram aan Algemeen Dagblad. “Ik was sprakeloos, ik werd er onpasselijk van.”

Het was het werk van één bewoner, die het leven van alle andere bewoners tot een hel maakt. “Want zodra de ene lift schoongemaakt werd, plast en poept hij de andere onder.”

Roopram wil de bewuste bewoner nu laten uitzetten. “De bewoners van de 58 andere appartementen zijn bang en leven teruggetrokken”, verklaarde ze. “Alle gordijnen zijn ook overdag dicht. Ik kreeg er echt de tranen in de ogen van. Ik begrijp er niets meer van: waar blijven de extra veiligheidsmaatregelen, zoals extra sloten en cameratoezicht?”

Bewijzen

Verhuurder Haag Wonen is bezig met het opstellen van een dossier tegen de man. “Maar het is lastig”, zegt woordvoerder Robert Kleissen. “Want je kan wel naar de rechter stappen, maar je zaak moet wel sterk genoeg zijn. Er komen consequent klachten binnen, maar die zijn niet altijd naar de man te herleiden. Zoiets bewijzen is heel erg moeilijk.”