Luchtvaartmaatschappij SAS schrapt woensdag nog eens 500 vluchten

Door een staking van de piloten in Denemarken, Noorwegen en Zweden schrapt de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS woensdag opnieuw 504 vluchten. In totaal zijn 47.000 passagiers getroffen. Maandag en dinsdag werden al meer dan 1.200 vluchten geschrapt. Ook vluchten van en naar Brussels Airport zijn getroffen, zo is te lezen op de website van de luchthaven.

“Ik maak me er ernstige zorgen over dat de pilotenstaking niet opgelost is en ze onze klanten blijft treffen”, aldus CEO Rickard Gustafson dinsdag. Sinds vrijdag werden al honderden vluchten geschrapt, waardoor tot en met dinsdag/vandaag al 280.000 passagiers hun reisplannen moesten omgooien.

Zonder akkoord

De pilotenvakbonden van SAS, die ongeveer 1.500 piloten vertegenwoordigen, vragen een compensatie voor salarisverlagingen en andere toegevingen die ze hebben gedaan toen het bedrijf in 2012 in financiële problemen verkeerde. Daarnaast vragen ze meer voorspelbare werkregelingen. Onderhandelingen met de directie zijn vrijdag zonder akkoord afgesprongen, waarna de piloten het werk neerlegden.

Sinds vrijdag zijn er geen formele contacten meer geweest tussen vakbonden en directie, aldus de bemiddelaars bevoegd met het dossier. Ze maken melding van “grote meningsverschillen” tussen beide partijen. Terwijl de piloten een loonsverhoging van 13 procent eisen, hebben de bemiddelaars een verhoging van 2,3 procent voorgesteld.

Dertig procent

Volgens Gustafson gaan de eisen van de piloten samen met “aanzienlijke verhogingen van de kosten voor SAS, die de competitiviteit op lange termijn kunnen schaden”.

Door de staking worden zowel nationale vluchten in de drie Scandinavische landen als vluchten naar andere Europese landen getroffen. De zowat dertig procent vluchten die door onderaannemers worden beheerd, zijn niet door de actie getroffen.

Van en naar Brussels Airport zijn dinsdag 10 vluchten geschrapt: twee van en naar Stockholm, twee van en naar Kopenhagen en eentje van en naar Oslo. Woensdag gaat het om twaalf vluchten: telkens twee vertrekkende en twee aankomende vluchten naar elk van de drie hoofdsteden.