Romelu Lukaku lanceert zijn eigen parfum (Limited Edition)

Romelu Lukaku lanceert vandaag zijn eigen parfum. Een Limited Edition van het Fierce-parfum dat te koop wordt aangeboden in Abercrombie-winkels in Londen, Manchester of Brussel.

Het Fierce-parfum is bekend om zijn flesje met een afbeelding van een blote mannentorso. De nieuwste campagne #FaceYourFierce gaat over “het moderne idee van wat het betekent om fel (fierce) te zijn maar toch ook gevoelig”. De nieuwe gezichten voor de campagne zijn naast Lukaku andere atleten, LGBTQ-activisten, pleitbezorgers in de geestelijke gezondheid, een groep Malibu-surfers en vrijwillige brandweermannen.

De begeleidende tekst is typisch Lukaku: “Ik zeg wat ik zal bereiken. En als ik dat zeg, noemen ze dat arrogantie. Maar wanneer ik het bereik, is het ambitie.”