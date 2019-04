Spoorwegarbeider verdient in één jaar tijd maar liefst 230.000 euro extra met overuren

4.157. Zoveel overuren klopte een Amerikaanse spoorwegarbeider vorig jaar. Goed voor een extra 256.177 dollar (ruim 228.000 euro) bovenop zijn gewone jaarloon.

Marco Pazmino werkt al sinds 1985 voor Long Island Rail Road (LIRR). De spoorwegarbeider heeft een vast bruto jaarsalaris van exact 54.985 dollar, ofwel 49.000 euro. Een bedrag waarvoor hij in totaal 1.688 uur moet werken, tegen ongeveer 35 dollar per uur.

Maar dat volstaat niet voor Pazmino, die er al jaren een sport van maakt om zo veel mogelijk bij te verdienen door een ongelooflijk aantal overuren te kloppen. In 2016 verdiende hij ruim 14.000 dollar bij, een jaar later was dat al 80.000 dollar. Maar wat hij vorig jaar presteerde, slaat echt alles. De spoorwegarbeider klopte liefst 4.157 overuren, wat hem maar liefst 256.177 dollar (ofwel ruim 228.000 euro) extra opbracht, zo blijkt uit cijfers van transportautoriteit MTA.

16 uur per dag, elke dag van het jaar

Alles samen werkte Pazmino vorig jaar dus 5.845 uur. Dat is gemiddeld 22,4 uur per dag als je rekening houdt met een vijfdaagse werkweek, ofwel 16 uur per dag als je elke dag van het jaar werkt.

Bij de MTA konden ze niet zeggen wat de langste shift van Pazmino was, maar verklaarden ze wel dat tijdens pannes in het weekend shiften tot 55 uur konden duren.

Er zijn ook in de VS federale wetten die beperken hoeveel uren na elkaar het treinpersoneel (machinisten, maar ook dispatchers...) mag werken, maar die gelden niet voor spoorwegarbeiders. “En dat kan toch veiligheidsrisico’s leiden”, zegt MTA-voorzitter Pat Foye. “In het verleden zijn er al arbeiders gewond geraakt en zelfs gestorven na ongevallen die te wijten waren aan oververmoeidheid. Iemand die meer dan honderd uur in een week gewerkt heeft, zou al niet meer in zijn eigen wagen mogen rijden, laat staat dat hij nog spoormachines moet besturen.”

Niet iedereen gelooft Pazmino echter. Volgens sommigen is het een “profiteur” die de uren wel ingeeft, maar ze niet echt klopt. Toen de New York Post de man om een reactie vroeg, zei hij gewoon: “Geen commentaar.”