Door timing matchfixing-dossier kan verkeerde ploeg in finale play-offs belanden

De laatste zitting in het matchfixing-dossier is pas voorzien op 28 mei. Dat kan tot verregaande problemen leiden als KV Mechelen woensdag de beker wint en vervolgens veroordeeld wordt voor matchfixing: dan riskeert de verkeerde ploeg in de finale van de play-offs te belanden.

KV Mechelen kan op woensdag 1 mei de beker winnen en een ticket voor de Europa League binnenhalen. Of Malinwa in dat geval effectief één van de Belgische vertegenwoordigers in Europa wordt, zal dan evenwel nog afwachten zijn tot het vonnis in het matchfixing-dossier. Als KV Mechelen daar schuldig bevonden wordt, ziet het zijn Europese licentie afgenomen.

In dat scenario gaat er een extra Europees ticket naar de competitie en moet niet de nummer vier, maar wel de nummer vijf uit Play-off 1 de finale van de play-offs om het laatste Europese ticket beslechten. Het enige probleem: die match staat gepland op zondag 26 mei. Terwijl de laatste zitting in het matchfixing-dossier dus pas op dinsdag 28 mei gepland staat, en de uitspraak vermoedelijk voor nog later zal zijn.

Wie moet dan die finale spelen? De nummer 4 of de nummer 5 uit het klassement? Men riskeert om de verkeerde ploeg de wei in te sturen. De Pro League is alleszins niet van plan de play-off-finale uit te stellen.

De timing van de zittingen in het matchfixing-dossier werd dinsdagmiddag bekendgemaakt. Er komen zes zittingen, die allemaal zullen plaatsvinden tussen 18 en 28 mei. Een uitspraak wordt voor 30 juni verwacht.

