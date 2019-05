Advocaten vermeende anarchistenbende: “Het parket overdrijft net zoals de Franse ordediensten overdrijven met de Gele Hesjes”

Voor de Brusselse correctionele rechtbank zijn dinsdag de advocaten aan het woord geweest van 12 mensen die tussen 2008 en 2014 lid zouden zijn geweest van een anarchistische bende die verschillende misdrijven zou gepleegd hebben. Volgens de verdediging is er geen sprake van bendevorming en is niet bewezen dat zij betrokken waren bij de feiten die hen ten laste worden gelegd.

Het federaal parket beschuldigt tien van de twaalf verdachten van een poging tot brandstichting in het gesloten vluchtelingenopvangcentrum 127bis in Steenokkerzeel, een aanval op een politiepatrouille in Anderlecht, een aanval op twee limousinechauffeurs en een hele reeks graffiti’s en tags. Voor negen van hen werd een werkstraf gevraagd, voor één persoon een celstraf met uitstel en voor de laatste twee verdachten vroeg het parket zelf de vrijspraak. Volgens de verdediging moeten echter alle verdachten worden vrijgesproken.

Hiërarchie

“Om van een bende te spreken, moet er een structuur zijn, een hiërarchie en een taakverdeling, allemaal zaken die in dit dossier ontbreken”, pleitte meester Dimitri de Béco. “Bovendien zijn termen als ‘structuur’ en ‘hiërarchie’ volkomen in tegenspraak met het anarchistisch gedachtegoed van deze mensen. Zij hebben nooit deel uitgemaakt van enige groep die als doel had misdrijven te plegen, de term die het meest opduikt in hun geschriften, is ‘solidariteit.”

Overdreven

Volgens meester de Béco heeft het federaal parket overdreven gereageerd: “Net zoals de Franse ordediensten nu soms overdreven reageren op het protest van de Gele Hesjes. Wat hier gebeurt, is alsof we één of enkele Gele Hesjes zouden vervolgen voor alle feiten van vandalisme of geweld die door àlle Gele Hesjes gepleegd zouden zijn.”

“De speurders zijn in dit dossier uitgegaan van een hypothese, namelijk dat een aantal alleenstaande feiten wel moesten gelinkt zijn aan een anarchistische beweging, dat er een ‘georganiseerde structuur’ zat achter al die feiten”, zei meester Catherine Forget. “Ze hebben zich daarbij geconcentreerd op een anarchistisch lokaal in Brussel en alle bezoekers van dat lokaal als verdacht beschouwd. Elk incident werd automatisch aan de bezoekers van dat lokaal gelinkt, zelfs zonder de minste aanwijzing.”

Vuurwerk

Zo is er volgens de verdediging niet het minste bewijs dat ook maar één van de verdachten betrokken was bij de aanval op een politiepatrouille.

“Geen van die zogenaamde aanvallers werd ooit geïdentificeerd”, aldus meester de Béco. “De zogenaamde poging tot brandstichting in het centrum 127bis was ook geen poging tot brandstichting. Er is enkel vuurwerk afgestoken omdat de actievoerders gezien en gehoord wilden worden.”

Het vonnis valt op 28 mei, om 14 uur.