Het geheim waarmee AA Gent-manager Michel Louwagie al 30 jaar ontsnapt aan de stress van het topvoetbal: onze man liep mee

Michel Louwagie (63) is de langst dienende algemeen directeur in het Belgisch voetbal. Dertig jaar in de loopgraven met schuldeisers, makelaars en critici onder een spervuur van torenhoge verwachtingen eisen hun tol. Voor de bekerfinale laat Louwagie ons toe bij zijn vaste looptocht, waar hij even ontsnapt aan de verpletterende verantwoordelijkheid van zijn job. “Toen ik voor onze match in Anderlecht mijn 92-jarige vader bezocht en niet langer kon blijven, zei hij: Doe de groeten aan de voetbal.”