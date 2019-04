Antwerp hoopt op vrijspraak voor Lamkel Zé: “Geen slag richting keel, Mpoku maakte er een grote show van”

Didier Lamkel Zé, die vier weken schorsing riskeert, is het vanmiddag om 14 uur mogen komen uitleggen. De 22-jarige Kameroener excuseerde zich voor zijn duw aan Mpoku, maar Antwerp haalde tegelijk de vordering van de bondsprocureur onderuit: “Een slag richting de keel en het gezicht? Dat klopt gewoon niet. Wij gaan voor de vrijspraak.” A la limite zouden ze bij de Great Old vrede nemen met pakweg twee weken schorsing waarvan één met uitstel, moest men de fout catalogiseren als “een eenvoudige duw”.

Nog even de fase: in de laatste minuut van de reguliere speeltijd tegen Standard wordt Lamkel Zé foutief neergelegd door Miangue, die geel krijgt. Terwijl Mpoku hem komt rechttrekken, reageert de middenvelder met een duw. Ref Verboomen, die Mpoku naar het gezicht ziet grijpen, trekt prompt rood.

Foto: Photo News

In afwezigheid van bondsprocureur Kris Wagner mocht substituut Chris Van den Bossche vandaag komen uitleggen waarom er vier weken schorsing werden gevorderd. Tegenover de voorzitter van de Geschillencommissie zei hij het volgende: “De speler van Standard wou de heer Lamkel Zé recht helpen. Er was geen enkele reden om zo te reageren. Ons oordeel is dat de fysieke integriteit in gevaar werd gebracht. En als we naar de indicatieve tabel kijken, komt een slag gericht naar de keel en het bovenlichaam van de tegenstander overeen met vier weken schorsing.”

“Geen gewelddadige situatie”

Jorgen Van Laer, die als advocaat optrad voor Antwerp, zag zijn kans schoon om de volgens hem “feitelijk onjuiste” vordering onderuit te halen. Hij had enkele foto’s bij die Lamkel Zé (deels) moesten vrijpleiten.

Foto: Olivier Matthys

“Om te beginnen is de vraag wat de heer Mpoku daar kwam doen. Hij had in de verste verte niks met die fase te maken. We zien hem Lamkel Zé vervolgens ook rechttrekken aan de schouder, terwijl die man oprecht pijn heeft na die tackle van de heer Miangue. Gewoon omdat Standard achter stond en nog een goal moest maken. Maar het belangrijkste: het is gewoon niet correct dat men dit een duw richting keel, hals of gezicht noemt. Dit is geen violent situation, waarvoor de speler vier weken schorsing zou verdienen. Hij weerde de heer Mpoku gewoon af met een eenvoudige duw. En die maakte er vervolgens een grote show van, waarmee hij de scheidsrechter kon misleiden. Wij begrijpen de scheidsrechter ook want hij ziet Mpoku naar het aangezicht grijpen, en daarom geeft hij ook die rode kaart.”

Kameroense achtergrond

De duw op zich wordt natuurlijk níét betwist door Antwerp. “We weten dat het niet de meest handige en verstandige reactie was van Lamkel Zé”, aldus Van Laer. “Maar we moeten ook rekening houden met zijn achtergrond. De jongen is opgegroeid in Kameroen en na enkele omzwervingen in Frankrijk – onder meer bij Lille, waar hij niet kon aarden – in België belandt. Hij speelt voor het eerst in de hoogste divisie van een land, waar hij in Play-off 1 met veel toeschouwers te maken krijgt. In een intense match wordt hij vervolgens getackeld en uitgedaagd. Ik praat zijn reactie niet goed, maar hij zal hier zeker uit leren. Vier matchen is voor ons dus overdreven. Wij vragen de vrijspraak. Mocht dit worden gecatalogiseerd als een “eenvoudige duw”, wat volgens de indicatieve tabel een schorsing van één tot vier weken kan opleveren, dan zouden we eventueel akkoord gaan met twee weken schorsing waarvan één met uitstel.”

Foto: Olivier Matthys

Na een tussenkomst van Antwerp-bestuurder Sven Jaecques, die ook nog eens benadrukte dat alles nieuw is voor Lamkel Zé – de media, mensen die willen profiteren,… – en dat hij wel zeer goed is van inborst, was het laatste woord was voor Lamkel Zé zelf. Hij bood zijn excuses aan. “Maar ik ben een jonge speler en ik hoop dat ik de kans krijg om dit seizoen nog af te maken, om onze en mijn persoonlijke doelen te bereiken.”