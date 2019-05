447 oproepen naar hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens

Vorig jaar hebben een klein beetje minder mensen gebeld of gechat met de hulplijn Tele-Onthaal. Er waren 121.799 oproepen, 1.157 minder dan in 2017. Het is de eerste daling sinds 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Stop it Now, de hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens kreeg 447 oproepen.

De meer dan 600 vrijwilligers van Tele-Onthaal bieden dag en nacht een luisterend oor aan mensen met zorgen. Het aantal telefonische oproepen naar het nummer 106 daalde vorig jaar met 1,6 procent tot 107.442. Via chat waren er dan weer 3,9 procent meer oproepen tot 14.357. Vooral jongeren nemen contact op via chat.

Vragen over geweld

De hulplijn voor mensen die vragen hebben over geweld, 1712, ontving vorig jaar dan weer een stuk meer oproepen. Daar kwamen 5.126 meldingen binnen, of 6 procent meer dan in 2017. Meer dan de helft (54 procent) van de vragen gaat over kindermishandeling. Zestien procent gaat over partnergeweld.

Tot slot had de hulplijn “Stop it Now” voor mensen met pedofiele gevoelens vorig jaar 447 contacten. In 54 procent van de gevallen was de oproeper bezorgd over zichzelf. De website van die hulplijn ontving vorig jaar 13.200 bezoekers. (belga)