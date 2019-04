KV Oostende doet plannen uit de doeken na vertrek van Hugo Broos: transfercomité zoals in Genk en een Noorse coach

KV Oostende gaf meer uitleg over het vertrek van sportief directeur Hugo Broos en de toekomst van de club. Een transfercomité - naar het voorbeeld van RC Genk - zal over versterkingen beslissen. De Noorse coach Kare Ingebrigtsen is de topkandidaat om coach te worden.

KVO-voorzitter Frank Dierckens en CEO Patrick Orlans spraken de pers toe. “Ik ben speciaal niet in mijn trainingspak gekomen, maar wel in mijn chique kostuum omdat ik wil benadrukken dat ik hier niet het sportieve beleid zal bepalen”, aldus Orlans. “Ik ken geen enkele links- of rechtsback meer in Europa. Wat zou ik dat dan gaan doen.”

Door het ontslag van Hugo Broos gaat KVO een transfercomité oprichten met daarin voorzitter Frank Dierckens, Patrick Orlans, hoofdscout Guy Ghysel, een data-analist. “We kijken op naar ploegen als RC Genk en Club Brugge”, vervolgde Orlans. “Die hebben een goeie sportieve structuur. Bij Genk bijvoorbeeld is Dimitri De Condé wel de sportief directeur, maar die beslist niet in zijn eentje. Daar moet een heel comité mee zijn in het verhaal vooraleer een transfer doorgaat. De voorzitter en ik zijn geen twee onnozelaars die alles in hun eentje zullen beslissen. We zullen een sportieve structuur hebben om van te smullen. En na rijp beraad zal het dan de voorzitter zijn die de definitieve knopen doorhakt, want het zijn zijn centen die in de club zitten natuurlijk.”

Hugo Broos kon zich in die manier van werken niet vinden en dat leidde tot discussies. “We hebben altijd gezegd tegen Hugo: Doe maar. Wij moeien ons niet. Ik vind hem nog altijd een hele mooie mens en een voetbalkenner en we rekenen hem niet af op de resultaten. We willen gewoon op een andere manier gaan werken. Elke opportuniteit die zich aandient moeten we onderzoeken. Zelfs naar journalisten moeten we al eens durven luisteren. Al jullie zeggen: dat zou een goeie speler zijn voor KVO waarom zouden we dat dan niet onderzoeken? Vanaf morgen traint er hier een Gambiaan mee die ons via via is aangeboden. Ik weet niet of het een goeie zal zijn, maar als die volgend jaar doorbreekt bij Cercle dan trek ik mijn haren uit als wij hem niet getest hebben. Al gaan we er natuurlijk ook geen duiventil van maken.”

De toekomstige coach zal ook veel inspraak hebben. Er zijn nog drie kandidaten, maar de Noor Kare Ingebrigtsen ligt in poleposition. Al is hij ook in beeld bij Brondby. “We zijn aan het onderhandelen, ja. En we willen zo snel mogelijk afronden. Er moet weer een sfeer van positivisme ontstaan rond KVO. Jongens die altijd hebben kunnen voetballen moeten weer op niveau komen. Toen Coopman bij Zulte Waregem speelde belde mijn zoon elke week: pa, wanneer koop je die Coopman voor Oostende. Nu zit hij hier en het kan een pak beter.”

Vanlerberghe blijven?

Voorzitter Frank Dierckens is ambitieus. “Bedoeling is om volgend jaar weer in de linkerkolom te eindigen en mijn grote droom is zelfs tot het einde meestrijden voor Play-off 1 zoals STVV en Charleroi dit jaar. Of dat realistisch is zullen we zien. Ik zal als voorzitter wel dichter bij de spelersgroep staan. Uiteraard niet om mij te moeien met het sportieve, de tactiek of de opstelling, maar wel om goed te weten wat er leeft in de groep. Er wordt ook een spelersraad opgericht waarmee ik regelmatig zal overleggen. Als het fout loopt, kun je dan snel ingrijpen.”

Vraag is welke spelers KV Oostende zal kunnen halen met hun gelimiteerde budget. “Hugo Broos heeft een goeie scouting opgesteld”, wist Orlans nog. “We hebben een lijst van 140 jongens en nu moeten we bekijken wie het best past bij KVO en wie financieel haalbaar is. Eentje van 750.000 euro zal niet lukken. Maar ik vergelijk het graag met een schietkraam op de kermis. Bovenaan liggen de grote beren en onderaan de kleinere. Wij mikken op de onderste twee rijen, maar af en toe valt er ook eens een grote beer naar beneden die wij dan kunnen pakken.”

Nu Broos weg is, kan het ook dat enkele spelers die weg moesten toch mogen blijven. Er is weer een opening voor Club-huurling Jordi Vanlerberghe en ook de uitgeleende Banda en Rajsel zijn nog niet afgeschreven.

“We gaan er gewoon korter opzitten”, besloot Orlans. “Nu lees ik al eens dat iedereen op training vaak zijn goesting doet. Anderen vinden dat we meer op vrijetrappen moeten trainen of dat er meer discipline moet zijn. We gaan dat met onze nieuwe sportieve structuur allemaal beter opvolgen.”