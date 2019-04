Oppositieleider Venezuela zet samen met militairen opstand op poten: “Laatste fase om onrechtmatig bewind af te zetten”

Juan Guaido speelt alles of niets. De Venezolaanse oppositieleider heeft, met de steun van een groep zwaarbewapende militairen, de finale strijd tegen president Nicolas Maduro afgekondigd. Hij roept het volk op om zijn opstand te steunen. In Caracas brak een vuurgevecht uit. Het regime noemt Guaido een “laffe verrader” en ruikt zijn kans om de luis in de pels te neutraliseren.

Juan Guaido kan nu niet meer terug. Dinsdagochtend stuurde hij een video de wereld in, waarin hij zijn land toesprak. Met naast zich die andere belangrijke oppositieleider Leopoldo Lopez en achter zich tientallen tot de tanden bewapende militairen. Ze stonden bij La Carlota, de belangrijkste luchtmachtbasis, in de hoofdstad Caracas. “Mensen van Venezuela, laten we op straat komen, om een eind te maken aan het onrechtmatig bewind”, sprak Guaido. “Het leger heeft de juiste beslissing gemaakt, het heeft de steun van het volk en van de grondwet. Het staat aan de juiste kant van de geschiedenis.”

Juan Guaido is de grote rivaal van president Nicolas Maduro. Hij is de voorzitter van het parlement en riep zichzelf in januari uit tot interim-president omdat hij de herverkiezing van Maduro als onwettig beschouwd. De Verenigde Staten en de Europese Unie, en dus ook ons land, steunen Guaido. Landen als Rusland, China en Iran blijven achter Maduro staan. In eigen land bracht Guaido een enorme protestgolf op gang. Nu lijkt het erop dat hij zijn eindspel heeft ingezet.

In Caracas braken ongeregeldheden uit na de oproep van Juan Guaido. Foto: REUTERS

Hij laat weten dat de “finale fase van Operatie Vrijheid”, om Maduro aan de kant te schuiven, is ingezet. Op korrelige beelden is te zien hoe honderden burgers de oppositieleider en zijn groep jonge militairen vervoegen. Er wordt met traangas geschoten en er wordt heen-en-weer geschoten. Zowat duizend militairen die hun steun voor hem hadden uitgesproken en in de afgelopen maanden de grens met Colombia waren overgestoken, zouden klaarstaan om de opstand van Guaido te steunen. Leopoldo Lopez, één van de belangrijkste oppositieleiders in Venezuela, stond al enkele jaren onder huisarrest, maar kon dinsdagochtend ontsnappen “met de hulp van een deel van zijn bewakers”, dixit een woordvoerder van het regime. Dat betekent dat tenminste een deel van de inlichtingendienst is overgelopen naar de oppositie.

“Bende lafaards”

En toch. Het ziet er niet onmiddellijk naar uit dat Guaido de brede steun van het Venezolaanse leger heeft. Uren na zijn oproep is er geen sprake van veel militaire activiteit. En het heersende regime wuift de suggestie van een breedgedragen revolte weg. Zo zegt Vladimir Padrino, bevelhebber van het leger: “De strijdkrachten blijven de legitieme autoriteiten verdedigen. Alle militaire eenheden melden dat alles kalm is in hun militaire bases. Wij verwerpen deze couppoging, die ons land wil onderdompelen in geweld. Deze pseudoleiders zijn een bende lafaards! Wij zijn altijd trouw, nooit verraders!”

Als de poging van Guaido, om het leger te overtuigen te rebelleren tegen Maduro, mislukt, dan kan dat gezien worden als bewijs dat hij niet de steun van het leger en het volk heeft die hij beweert te hebben. Dan zien de autoriteiten, die hem al zijn parlementaire onschendbaarheid hebben afgenomen en verschillende onderzoeken tegen hem hebben geopend, mogelijk hun kans schoon om hem te arresteren. Alles of niets dus, voor Juan Guaido.