Verzoek om debatten achter gesloten deuren te houden afgewezen in onderzoek naar matchfixing

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moest zich dinsdag, tijdens de inleidende zitting omtrent mogelijke wedstrijdvervalsing in de degradatiestrijd van vorig jaar, meteen buigen over het verzoek om de debatten achter gesloten deuren te houden. Dat werd afgewezen. “Dit is een belangrijk signaal naar de buitenwereld.”

Tussenkomende partij Beerschot Wilrijk had in een verzoekschrift gevraagd om de debatten van de komende weken achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Volgens de Ratten moest er aan speciale voorwaarden voldaan worden om de zittingen open te houden, maar zijn die niet voldaan. In het kader van de rechten van de verdedigingen verzocht de advocaat van Beerschot Wilrijk dan ook om geen pers toe te staan.

De commissievoorzitter gaf de tussenkomende partij nul op het rekest. “We geven een belangrijk signaal aan de buitenwereld. Maar mochten er zich incidenten voordoen, zal ik mijn verantwoordelijkheid opnemen en de zitting achter gesloten deuren voortzetten.”