Advocaat van Veljkovic vraagt om aparte afhandeling in dossier matchfixing: “Hij kan zich als spijtoptant niet verdedigen”

Kris Luyckx, advocaat van spelersmakelaar Dejan Veljkovic, liet dinsdag aan de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB meteen weten dat zijn cliënt zich door de spijtoptantenregeling die getroffen werd met het federaal parket niet zal kunnen verdedigen. “Er werd ons een spreekverbod opgelegd”, aldus Luyckx, die vroeg om de vervolging van Veljkovic af te splitsen.

In principe moet Veljkovic zich samen met drie andere makelaars voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verdedigen, maar advocaat Kris Luyckx vraagt om het tuchtdossier van Veljkovic voor de disciplinaire instanties van de voetbalbond apart te behandelen. “We zijn verbonden aan een overeenkomst die we hebben afgesloten met het federaal parket. Zolang die afspraak niet gehonoreerd is, heb ik de mogelijkheid niet om mijn cliënt te verdedigen. Alle stukken en verklaringen die Veljkovic als spijtoptant heeft gegeven, mogen we niet gebruiken”, zei Luyckx, die maandagavond de definitieve bevestiging van het federaal parket kreeg over Veljkovic’ spreekverbod. Om die reden kon de makelaar ook niet ingaan op de vraag om spijtoptant te worden bij de KBVB.

De beruchte spelersmakelaar wordt vervolgd voor zijn aandeel in vermeende wedstrijdvervalsing tijdens de degradatiestrijd van vorig seizoen. Nochtans is Veljkovic niet aangesloten bij de bond. “We hebben lang getwijfeld om in te gaan op de uitnodiging van het Bondsparket om hier te zijn, maar beslisten dan toch present te tekenen”, aldus Luyckx.

De Geschillencommissie Hoger Beroep, bestaande uit drie rechters, zou zich dinsdag meteen buigen over het verzoek van Luyckx en daarover dinsdag zelf nog een uitspraak doen.