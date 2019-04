Jef Vermassen over mogelijke internering Kim De Gelder: “Het is slechter met hem gegaan. Wie ziek is, moet geholpen worden”

Jef Vermassen, advocaat van de slachtoffers van Kim De Gelder, twijfelt er niet meer aan dat de moordenaar van Fabeltjesland geïnterneerd zal worden, nu het Openbaar Ministerie zich niet langer verzet. “Dat lijkt me zonneklaar. En ik heb me niet te verzetten: wie ziek is, moet geholpen worden.” Dat dit het grote gelijk zou zijn van Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder die al tien jaar zegt dat zijn cliënt ontoerekeningsvatbaar is, wil hij niet gezegd hebben.

“Als de man inderdaad geestesgestoord is, heb ik er het volle begrip voor dat hij geïnterneerd wordt”, zegt Jef Vermassen. “Wie ziek is, of ziek geworden is, moet geholpen worden. Dus hoop ik dat Kim De Gelder een effectieve behandeling zal krijgen.” Het lijkt nu inderdaad heel waarschijnlijk dat de dader van de dodelijke raid op kinderdagverblijf Fabeltjesland de gevangenis zal inruilen voor de psychiatrie. Vier onafhankelijke experts zijn nu definitief tot de conclusie gekomen dat De Gelder “schizofreen en ontoerekeningsvatbaar” is en volgens advocaat Jaak Haentjens heeft het Openbaar Ministerie zijn verzet tegen een internering opgegeven.

Het lijkt Vermassen dan ook “zonneklaar” dat de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) op 13 mei zal besluiten tot een internering. “Als de expertenverslagen binnen zijn, en die zijn affirmatief, en de procureur betwist hun conclusie niet, dan is het de logica dat de internering uitgesproken wordt.” Dat meester Haentjens met zo’n vrijspraak na tien jaar zijn groot gelijk zou halen, wil meester Vermassen niet gezegd hebben. Haentjens zei altijd al dat zijn cliënt ontoerekeningsvatbaar was. Vermassen, advocaat van de ouders van de twee kinderen die in 2009 vermoord werden, verzette zich daartegen tijdens het proces.

Kim De Gelder wordt, tien jaar na zijn dodelijke raid, wellicht toch geïnterneerd. Foto: BELGA

“Maar er zijn intussen zoveel jaren gepasseerd. De Gelder is geëvolueerd, ik hoor via de gevangeniswereld dat hij almaar verslechtert. Tijdens het proces was helemaal niet zo duidelijk als nu dat de man ziek was. Hij voerde toen een nummertje op, hij beduvelde iedereen. Kijk: als hij toen de schijn van ontoerekeningsvatbaarheid had opgehouden, en hij was geïnterneerd, en hij werd vervolgens bij een eerste evaluatie wel toerekeningsvatbaar verklaard, dan kon Kim De Gelder naar huis. Dat was een groot risico. Als hij nu wordt geïnterneerd en vervolgens genezen verklaard, dan gaat hij terug naar de gevangenis. Dat is het grote verschil.”

Vermassen en zijn cliënten hebben zich overigens niet meer te verzetten tegen de gang van zaken in het dossier, zegt de advocaat. “Maar het zou wel van menselijkheid getuigen als de slachtoffers op de hoogte werden gehouden. Zij hebben zich niet te mengen in de zaak ten gronde, akkoord, maar nu is niet enig bericht bij hen toegekomen. Terwijl dat de regel zou moeten zijn, uit correctheid naar de burgerlijke partijen toe.”

