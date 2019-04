Scheidsrechter Erik Lambrechts moet bekerfinale tussen AA Gent en KV Mechelen in goede banen leiden

Erik Lambrechts is dinsdag aangeduid als scheidsrechter voor de finale van de Croky Cup tussen AA Gent en KV Mechelen.

Voor de 34-jarige Lambrechts wordt het de eerste bekerfinale. Zondag was hij nog spelleider in de play-off 1 wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht (1-0). Lambrechts stond ook op het veld in de inmiddels beruchte gestaakte Clasico op Sclessin tussen Standard en Anderlecht. Hij legde de match toen definitief stil na een half uur.

De bekerfinale wordt woensdagnamiddag om 14u30 afgetrapt in het Koning Boudewijnstadion.