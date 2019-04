IN BEELD. Spelers KV Mechelen verkennen grasmat Boudewijnstadion

De spelers van KV Mechelen hebben in het Koning Boudewijnstadion hun laatste training afgewerkt voor de bekerfinale van morgen (aftrap om 14.30 uur) tegen AA Gent. De eerste twintig minuten van de training waren open voor de pers. De rest van de training werd afgewerkt achter gesloten deuren.

De laatste rechte lijn is ingezet. Over minder dan 24 uur speelt KV Mechelen de zesde bekerfinale in de 115-jarige clubgeschiedenis. Rond het middaguur vertrok de spelersbus van aan het AFAS Stadion richting ...