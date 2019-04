KV Mechelen krijgt dag voor bekerfinale vooral vragen over fraudeonderzoek: “Timing is niet echt ideaal”

Enkele uren na afloop van de inleidende zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep omtrent mogelijke matchfixing eind vorig seizoen stond KV Mechelen-coach Wouter Vrancken enkele honderden meters verderop in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion de pers te woord naar aanleiding van de Bekerfinale van woensdag tegen AA Gent.

Dat wordt een historisch gebeuren voor de Mechelaars, die voor het eerst in tien jaar nog eens in een Bekerfinale staan en dat amper een jaar na de degradatie naar tweede klasse. Exact 45 dagen geleden verzekerde Malinwa zich al van de sportieve promotie naar de Jupiler Pro League, maar een veroordeling bij de voetbalbond zou ervoor kunnen zorgen dat de club in tweede klasse moet blijven en dat ze bij eventuele Bekerwinst Europa niet in mag. Het zijn bijna kafkaiaanse toestanden, moest ook Vrancken toegeven. “De timing is niet echt ideaal, nee”, bekende de KVM-coach. “Er hangt iets in de lucht waar wij geen vat op hebben.”

Toch vreest de Mechelse coach niet dat de bondsprocedure een negatieve impact heeft op zijn spelersgroep. “Die eerste bom in dat dossier is gebarsten op 10 oktober, sindsdien hebben we constant onder die extrasportieve druk gepresteerd. Geen enkele speler van ons heeft daar iets mee te maken. Wij focussen ons op het veld. Mijn spelers hebben al laten zien dat ze daarboven kunnen staan, nu moeten ze dat nog één wedstrijd volhouden. Het wordt vaak onderschat welke mentale druk dat met zich meebrengt. Ik heb een mature groep: ze hangen goed aan mekaar en willen voor mekaar door het vuur gaan. Ik heb dit seizoen geen vedetten gezien, gewoon één team dat voor hetzelfde doel wil gaan.”

“Geen extra motivatie nodig”

Aanvoerder Seth De Witte treedt daarin zijn coach bij. “Sinds oktober bestaan er allerlei scenario’s en wij hebben daar als groep over gesproken. Dat hangt allemaal boven ons, wij kunnen daar toch niets aan veranderen. Voor deze wedstrijd hebben wij geen extra motivatie nodig.”

Igor De Camargo trainde mee

21 spelers - achttien veldspelers en drie doelmannen - verkenden eerder de grasmat van het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Bij de Mechelaars zijn Onur Kaya en Laurent Lemoine geschorst voor de Bekerfinale, Jules Van Cleemput en Trova Boni zijn er door blessures niet bij.

Igor De Camargo verscheen dinsdag wel op het terrein. De voormalige Rode Duivel liep in de heenwedstrijd van de finale in de Proximus League tegen Beerschot Wilrijk een scheur in de mediale band van de linkerknie op en was daarmee meerdere weken buiten strijd. Bij de tot Belg genaturaliseerde Braziliaan was de linkerknie wel nog stevig ingepakt op training, maar de spits zou toch speelklaar zijn voor de finale. In een oefenwedstrijd deed hij onlangs nog wedstrijdritme op.

KVM speelde intussen al 46 dagen geen wedstrijd met inzet meer sinds de gewonnen finale van de Proximus League tegen Beerschot Wilrijk en kwam de voorbije weken enkel nog vriendschappelijk aan de bak tegen het reeds gedegradeerde Lokeren en Thes Sport, de seizoensrevelatie uit de amateurreeksen.

Sportieve kampioen uit de tweede klasse

De laatste tweedeklasser die de finale wist te bereiken, was Lommel in 2001. Toenmalig eersteklasser Westerlo pakte toen zijn voorlopig enige prijs na een 1-0 zege. Malinwa staat voor de zesde keer in de finale van de Beker van België. Dat gebeurde tien jaar geleden voor het laatst. Toen nam Racing Genk de oppergaai mee naar Limburg. KV Mechelen won de Beker één keer, in 1987, en was daarnaast ook nog in 1967, 1991 en 1992 verliezend finalist. De Mechelaars kunnen geschiedenis schrijven, want er kon nog maar één keer een tweedeklasser de Beker winnen: in 1956 haalde Doornik het van reeksgenoot Verviers. In totaal is het ook nog maar de zesde keer dat een tweedeklasser de finale haalt.

KVM is de sportieve kampioen uit de tweede klasse, maar weet momenteel niet eens of het volgend seizoen in de Jupiler Pro League mag uitkomen en of het - bij winst in de finale tegen Gent - Europa in mag. De club wordt immers vervolgd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor mogelijke wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen. Bij dat scenario ligt Anderlecht op vinkenslag, want dan zou het ticket voor de EL-groepsfase naar de nummer drie in de JPL gaan en speelt de nummer vijf uit Play-off I nog een finale tegen de winnaar van Play-off II voor het laatste Europese ticket.