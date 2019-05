“Elke zes seconden sterft een dier op de weg”

In Vlaanderen sterven jaarlijks zo’n 5 miljoen dieren in het verkeer. Dat komt neer op 14.000 per dag of één om de zes seconden, zo zegt Natuurpunt.

Iedereen kan dierlijke verkeersslachtoffers melden via de website www.dierenonderdewielen.be. Daarnaast is er een vast panel van zowat 10.000 natuurliefhebbers dat meldingen doet via www.waarnemingen.be. De afgelopen tien jaar werden via beide kanalen in totaal 99.191 dierlijke verkeersslachtoffers gemeld.

Het gaat om 321 verschillende diersoorten waaronder ook zeldzame soorten zoals de bever, eikelmuis, roerdomp en kwartelkoning. De meest getroffen soorten het afgelopen decennium zijn de gewone pad (18.067), egel (5.728), vos (3.467), bruine kikker (1.808), das (1.795) en steenmarter (1.698). In deze cijfers zijn de 10.000 overreden amfibiëen die jaarlijks gemeld worden tijdens de paddenoverzetacties niet inbegrepen.

Fazant en houtduif

Het voorjaar is de dodelijkste periode voor de meeste vogelsoorten zoals de merel, wilde eend, fazant en houtduif. Bij amfibieën zoals de gewone pad is dat het vroege voorjaar wanneer ze naar de voortplantingspoelen trekken. Wat de zoogdieren betreft zijn maart en april de dodelijkste maanden voor de das, bunzing, hermelijn, haas en konijn, maar ook voor de bruine rat.

Omdat onderzoek uitwijst dat het aantal gemelde verkeersslachtoffers slechts het topje van de ijsberg uitmaakt, laat Natuurpunt vrijwilligers ook tellingen uitvoeren over een traject. Dat laat enerzijds toe na te gaan waar de meeste slachtoffers vallen, maar maakt anderzijds ook een extrapolatie mogelijk naar het volledige verkeersnet. De raming van 5 miljoen slachtoffers op jaarbasis voor Vlaanderen is het resultaat van deze extrapolatie.

Uit routetellingen blijkt dat er meer verkeersslachtoffers vallen waar wegen door bossen of natuurgebieden snijden. Daarnaast vormen combinaties van transportassen zoals snelwegen en spoorlijnen eveneens een gevaarlijke situatie. Waar bijvoorbeeld de E40 Leuven-Luik en de hst-spoorlijn parallel lopen is enkel deze laatste afgerasterd. Dieren die de snelweg hebben overgestoken botsen om die reden op het raster en moeten weer terug de snelweg over. (belga)