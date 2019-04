Pairi Daiza verdedigt komst van ijsberen en haalt fors uit naar criticasters

Dierenpark Pairi Daiza bijt van zich af na de zware kritiek die bioloog Dirk Draulans uitte op het ijsberenproject van de zoo. “Het kweekprogramma kan enkel dienen om andere zoos te bevoorraden”, zei hij. Pairi Daiza noemt de commentaar voorbarig.

Het dierenpark van Marc Coucke opent deze zomer een gloednieuw ijsberenverblijf, ‘La Terre du Froid’ genaamd. Bedoeling is dat er ook twee of drie ijsberen - met uitsterven bedreigde dieren - zullen verblijven en dat ziet onder anderen Dirk Draulans niet zitten. “In het wild zijn ijsberen constant in beweging. Ze leggen enorme afstanden af en zwemmen daarbij ook regelmatig. Zelfs als Pairi Daiza de helft van zijn zoo in een berenverblijf zou veranderen, dan nog is het niet groot genoeg”, zei hij deze week in de media. En nog: “Conservatie is een drogreden. Een kweekprogramma voor ijsberen kan enkel dienen om andere zoos te gaan bevoorraden.”

Vooral dat laatste schiet Pairi Daiza in het verkeerde keelgat: het park haalt uit in een lange brief. “We denken spontaan terug aan de uitspraken van de heer Draulans ten tijde van de onthulling van haar pandaproject in 2014. (Toen zei Draulans dat de panda’s ook niet teruggezet zouden worden in de natuur, red.) Gelukkig voor de reuzenpanda zijn deze ongefundeerde verklaringen al snel fout gebleken. Sinds de aankomst van Hao Hao en Xing Hui in Pairi Daiza zijn immers niet minder dan 11 panda’s – waarvan 9 succesvol – in hun natuurlijke omgeving geherintegreerd.”

LEES OOK: Controverse over nieuwe aanwinst Pairi Daiza (+)

Het park gaat verder: “Jammer genoeg stelt Pairi Daiza in het ijsberendossier vast dat de heer Draulans het nodig vindt zich deze keer opnieuw te bezondigen aan voorbarige verklaringen.” Ze wijzen er verder op dat de nieuwe materniteit de “voortplanting en conservatie van het genetische kapitaal van de soort” bevordert, dat ze mensen onderwijzen over de bedreiging van de ijsbeer en dat er ook geld geschonken wordt om het leefgebied te beschermen.” In hun brief citeren ze ook dokter Steven Armstrup - een ijsberenkenner volgens Pairi Daiza - die de rol van een dierentuin in het voortbestaan van de dieren benadrukt.

“We zijn overtuigd dat we met ons ijsberenproject een waardevolle bijdrage zullen leveren aan zowel de optimalisatie van de levensomstandigheden van ijsberen in gevangenschap als op de langere termijn de bescherming van deze dieren in hun habitat”, zo besluit de brief.