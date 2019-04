Na 14 jaar gerechtigheid: Belgen gaan zelf op zoek naar moordenaar van dochter en vinden hem na drie dagen in Marokko

Een verfilming waardig. Zo klinkt het verhaal van een Belgische vrouw uit Namen die pas na 14 jaar gerechtigheid vond voor de dood van haar dochtertje Théa. Het kind werd in 2005, nota bene op haar tweede verjaardag, vermoord door de toenmalige vriend van haar moeder. De dader werd veroordeeld door de rechtbank van Luik, maar kon vluchten naar zijn thuisland Marokko. Daar leefde hij zorgeloos onder een valse naam. Tot nu, zo schrijft de franstalige krant La Dernière Heure.

Ruim zeven jaar is verstreken sinds de veroordeling van Mounir Kiouh op 22 december 2011. De man kreeg van de rechtbank in Luik een celstraf van 15 jaar opgelegd wegens het doden van het dochtertje van zijn toenmalige vriendin Karine. Een bevel voor onmiddellijke arrestatie blijft echter uit. Amper vijf dagen later vlucht hij naar Marokko. Justitie in België is machteloos: de man blijkt straffeloos in zijn thuisland.

Zelf op onderzoek

Verbijsterd door de inefficiëntie van het gerecht in eigen land, besluiten de nabestaanden van het kleine, blonde meisje zelf op onderzoek uit te gaan. Eind vorig jaar komen moeder, tante en grootouders in contact met mensen die beweren te weten waar Kiouh zich bevindt, zo schrijft La Dernière Heure. Het proces raakt in een stroomversnelling als ook Interpol betrokken wordt. Een paar maanden later, in april, trekt de familie naar Marokko met een lokale advocaat onder de arm. Het duurt exact drie dagen om Kiouh te lokaliseren. De ex-vriend van Karine blijkt rustig verder te leven in de buurt van Tetouan, in het noorden van het land.

Het gezin trekt meteen naar de politie en legt opnieuw een klacht neer voor dezelfde gruwelijke feiten. Afgelopen maandag, op 29 april, kwam eindelijk de verlossing waar de familie al zo lang op wachtte: een Marokkaanse onderzoeksrechter besluit Kiouch aan te houden en te veroordelen voor de moord op Théa.

“Het is nog niet voorbij, de enige zekerheid is dat hij zich niet meer kan verstoppen”, klinkt het strijdvaardig op Facebook bij de familie.