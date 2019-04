In Duitsland vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen een olifant en de man die haar dertig jaar geleden verzorgde. Peter Adams was jarenlang Kristy’s (52) verzorger in Glasgow, Schotland tot de olifant werd overgeplaatst. Ze verloren elkaar uit het oog tot Peter onlangs ontdekte waar ze zou verblijven.

Tijdens een emotionele hereniging werd al snel duidelijk dat de twee elkaar niet waren vergeten. “Ze stond me toe om dichtbij te komen, en dat was voor mij een zeer emotionele ervaring. Ik zal die herinnering voor altijd in mijn hart bewaren.” Peter beloofde om Kristy zo veel mogelijk te komen bezoeken nu hij weet waar ze verblijft.

bekijk ook

Stoer maar vooral schattig olifantje laat buffel even zien wie er de baas is in natuurreservaat

Safari verloopt niet als gepland als toeristen het pad van olifant met ochtendhumeur kruisen