Woensdag staan KAA Gent en KV Mechelen tegenover elkaar op de Heizel in de bekerfinale. Wij doken in het archief en selecteerden tien vragen over de tien vorige bekerfinales. Test hier je kennis!

Tien jaar geleden veroverde KRC Genk de beker, verliezend finalist van dienst was KV Mechelen. Eén speler die er toen ook bij was, staat woensdag opnieuw aan de aftrap. Wie?

Huidig finalist KAA Gent was in 2010 een maatje te groot voor Cercle Brugge: het won met 3-0. Hoe vaak won Gent tot dusver de Beker van België?

In 2011 mocht Standard juichen op de Heizel. In de finale won het met 2-0, maar van wie?

Lokeren won de afgelopen tien jaar twee bekers. De Waaslanders wonnen in 2012 met het kleinste verschil van KV Kortrijk. Wie maakte het enige doelpunt van de partij?

In 2013 was KRC Genk opnieuw aan het feest. Kumordzi zorgde voor de 1-0 tegen Cercle Brugge, welke ex-speler van de Vereniging legde de eindstand vast?

Vijf jaar geleden was Lokeren dan weer te sterk voor Zulte Waregem, dat nochtans ene Sven Kums en Thorgan Hazard op het middenveld had lopen. Herinnert u zich de uitslag van die finale nog?

Club Brugge veroverde in 2015 zijn elfde beker tegen aartsrivaal Anderlecht. Refaelov maakte in het slot de bevrijdende treffer, nadat Anderlecht net op 1-1 was gekomen. Wie scoorde voor de Brusselaars?

Standard is in 2016 de eerste winnaar van de Croky Cup, daarvoor had de Beker van België een andere naam. Welke?

Na een strafschoppenreeks tegen Oostende pakt Zulte Waregem in 2017 zijn tweede beker. Voor de aanvoerder van de West-Vlamingen is het al zijn derde bekerwinst, met drie verschillende clubs dan nog. Zijn naam?

Vorig seizoen won Standard de Croky Cup. Maar welke smaak krijg je als je chips met een rode verpakking koopt?