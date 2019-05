Gekeelde schapen nog bij bewustzijn: drie maanden cel voor uitbaters slachthuis

Kortenaken - De twee uitbaters, vader en zoon, van een slachthuis in Kortenaken zijn veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van drie maanden voor ongeoorloofde praktijken tijdens het slachten van schapen. De dieren werden bij het kelen te snel opgetrokken, waardoor ze nog bij bewustzijn waren.

Het duo baatte in Kortenaken slachthuis Van der Linden uit. Controleurs van het voedselagentschap FAVV stelden tijdens inspecties tussen oktober 2013 en september 2016 ernstige inbreuken vast op het dierenwelzijn en de voorschriften rond hygiëne en temperatuurregeling. Ze maakten ook melding van gebreken aan de infrastructuur.

Algen in koelcel

Tijdens een controle op 26 februari 2014 bleek dat schapen na het kelen te snel werden opgetrokken. Op 21 maart 2014 werd vastgesteld dat er geen duidelijke scheiding was tussen het reine en het onreine gedeelte voor de slachtlijn van runderen en schapen.

Bij zes controles in 2014 en 2015 werd melding gemaakt van inbreuken op de voorschriften rond hygiëne en de veiligheid van de voedselketen, zoals algenvorming in de schapenkoelcel, verontreiniging bij karkassen in de koelruimte en sterilisatoren die niet op temperatuur waren tijdens de slachting. De personeelsleden gebruikten vuile messen en bijlen.

De beklaagden betwistten de inbreuken niet en verwezen voor het herhaalde karakter naar een personeelstekort. Ze kregen ook een boete van 3.000 euro. De bvba kreeg een boete van 9.000 euro opgelegd. (belga)