Bekende foorkramer sterft tijdens afbreken reuzenrad

De foorkramer stierf vanmiddag rond 16 uur toen hij op de Grote Markt in Bergen het reuzenrad aan het afbreken was. Het rad stond er ter gelegenheid van het eerste lentefestival in de stad. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk, al is hij wel van ettelijke meters hoogte naar beneden gevallen. De foorkramer maakte zo’n zware val dat geen enkele hulp nog kon baten.

Denis Delforge, 38, laat een vrouw en twee kinderen na. Foto: RR

De man is familie van de bekende foorkramers Delforge. Hij was 38 jaar oud en laat een vrouw en twee kinderen na.

Kwartier gesloten

Het nieuws bereikte Kortrijk, waar momenteel de Paasfoor staat, heel snel. Daar werd vrijwel meteen een moment van herdenking georganiseerd. “Eén van onze kermisuitbaters, bekend van de twee Montelimar nougatkramen op onze foor, is deze namiddag overleden tijdens het opzetten van een attractie in Bergen”, zegt Arne Vandendriessche, economieschepen. “Als steunbetuiging hebben de andere uitbaters in Kortrijk hun attracties gesloten van kwart voor zes tot zes uur.” Vandendriessche wil in naam van de stad Kortrijk zijn medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Denis.