Burgemeester hard na onlusten aan school door valse geruchten over misbruik: “Politici mee verantwoordelijk”

Schaarbeek - Schaarbeek eist van de Franstalige, socialistische partij PS dat die enkele van haar lokale politici terugfluit. Die hitsten ouders van leerlingen van een gemeenteschool op, na geruchten dat een 4-jarig meisje op die school was misbruikt. Gevolg: de politie moest zelfs traangas inzetten om de bezorgde sympathisanten voor de schoolpoort te bedaren.

De Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) windt er geen doekjes om. Hij veroordeelde maandag in de scherpste bewoordingen het gedrag van enkele lokale PS-politici. Zij hitsen volgens Clerfayt al dagen de Guinese gemeenschap in Schaarbeek op, wat hij “schadelijk wangedrag” noemt en “politieke recuperatie”.

Aanleiding is het gerucht dat op de Ecole Communale N°1 vorige week donderdag een meisje van vier seksueel zou zijn misbruikt. Onder meer het Brussels gemeenteraadslid Mamadou Cellou Diallo (PS) - net als de familie van het betrokken kind van Guinese afkomst - riep via sociale media herhaaldelijk op om maandag en dinsdag te komen betogen voor de school.

Rellen

Clerfayt stoort er zich ook aan dat politici als Diallo - die toch een zeker gezag hebben - geen andere toon aansloegen, toen politie en parket dinsdagochtend via een officiële mededeling bekendmaakten dat uit alle onderzoeken blijkt dat er geen enkel sprake is van enig misbruik. Zowel een wetsdokter als een speurdersteam - gespecialiseerd in zedenzaken - kwamen tot die conclusie.

Foto: Photo News

Maar dat leidde voor de schoolpoort - waar de schepen van onderwijs de mededeling van het parket persoonlijk kwam voorlezen - tot hallucinante taferelen.

(Lees verder onder de video)

De protestactie leidde tot hallucinante taferelen aan de schoolpoort

Ouders en sympathisanten schreeuwden dat ze de conclusies van het parket niet geloofden, waarna er met stenen en flessen in de richting van de schoolingang werd gegooid. Er werden ook leuzen gescandeerd als “école des pédophiles’ en “ontsla de schooldirectie”. “Blijkbaar geloven mensen liever in complottheorieën”, aldus een geschokte onderwijsschepen Michel Van Herde.

LEES OOK. Burgemeester sluit Schaarbeekse school na rellen. Ouders en politie op de vuist nadat parket meedeelt dat meisje (4) niet werd verkracht

Later op de middag moest de politie zelfs traangas inzetten, toen mensen opnieuw vernielingen probeerden aan te richten. Daarbij raakte één betoger gewond. Kort daarvoor was de school op last van de burgemeester ontruimd. De school blijft ineens tot volgende week maandag gesloten, in de hoop dat de komende dagen de rust bij de ouders weerkeert.

Foto: Photo News

“Stop met oproepen tot haat”

Al is dat geen zekerheid. In Antwerpen moest het stadsbestuur het schooltje De Blokkendoos zelfs een tijdlang volledig sluiten. Ouders hadden een lerares ervan beschuldigd hun zoontje te hebben misbruikt, waarna de emoties bij de ouders zo hoop oplaaiden dat de school een week voor het begin van de zomervakantie de deuren al sloot.

Clerfayt hoopt alvast dat het in Schaarbeek niet zover komt, vandaar dat hij een aantal lokale politici dinsdagavond met klem opriep om te stoppen “met het verspreiden van foute informatie en het oproepen tot haat en relletjes”.

Diallo trok zich daar dinsdag nog weinig van aan: hij postte op Facebook dat hij met een advocaat had samengezeten, om zo het volledige gerechtelijke dossier over de vermeende aanranding op de Schaarbeekse school in handen te krijgen.