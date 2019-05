Assisenproces oudermoord op Renée Beckers: volksjury samengesteld

Lebbeke / Appels - In het hof van assisen in Gent is dinsdagnamiddag het assisenproces tegen Nicolas V. (42) uit Lebbeke van start gegaan. De man wordt beschuldigd van de moord op zijn moeder Renée Beckers (67) in januari 2016. Dinsdag werd in de assisenzaal de twaalfkoppige volksjury uitgeloot.

Op drie afwezigen na daagde dinsdagmiddag alle opgeroepen burgers op in het Gentse hof van assisen, waar de volksjury door loting werd samengesteld. Daarmee ging het proces tegen Lebbekenaar Nicolas V. van start. De man bracht in januari 2016 zijn moeder om het leven in Lebbeke en verborg haar lichaam nadien naast een buurtweg vlakbij de woning van zijn moeder.

De samenstelling van de jury verliep vlot: geen van de 87 opgeroepen burgers probeerde met van de pot gerukte uitvluchten zijn of haar burgerplicht te ontlopen, waardoor de zaak drie uur na aanvang rond was. Enkele mensen hadden gegronde redenen om niet te kunnen zetelen in de volksjury, en enkele opgeroepen burgers waren “over datum”, zoals assisenvoorzitter Antoon Boyen het verwoordde: ze waren ouder dan 65, waardoor ze niet aan de voorwaarden voldoen om in een volksjury te zetelen.

LEES OOK: Renée Beckers lag al een jaar dood maar toch leek niemand haar te missen

LEES OOK: Van moord verdachte zoon verbraste spaargeld van moeder

Het lichaam werd pas in februari 2017, meer dan een jaar na de feiten, ontdekt. Haar zoon Nicolas werd een dag eerder opgepakt op verdenking van oudermoord in een hotel in Ternat. De man was financieel volledig afhankelijk van het pensioen van zijn moeder en woonde ook bij haar in. In januari 2016 zouden ze ruzie hebben gekregen, waarna hij zijn moeder om het leven bracht en haar lichaam verborg in een steegje achter de woning.

LEES OOK: Parket houdt reconstructie van moord op vrouw die meer dan jaar dood naast buurtweg lag

Vrijdagochtend om 9 uur gaan het eigenlijke proces van start met het voorlezen van de akte van beschuldiging. Als alles volgens plan verloopt, weet beschuldigde Nicolas V. donderdagavond waar hij aan toe is.