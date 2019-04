Situatie in Venezuela loopt uit de hand: pantserwagens rijden in op demonstranten

De situatie in Venezuela loopt uit de hand. Militaire pantserwagens zijn dinsdag ingereden op demonstranten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De menigte had de pansterwagens eerst zelf aangevallen, blijkt uit beelden die het Britse SkyNews en het Amerikaanse NBC News hebben verspreid. Nabij de luchtmachtbasis La Carlota gooiden demonstranten ook al met stenen naar leden van de Nationale Garde op motorfietsen. De veiligheidstroepen vuurden traangas op de menigte af. De onlusten begonnen toen oppositieleider Guaidó opriep om te protesteren tegen president Maduro. “Er is nu geen weg meer terug”, zei hij. (belga)