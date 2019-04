Iconen van AA Gent én KV Mechelen hebben ultieme boodschap voor spelers: “Pak godverdomme gewoon die beker!”

In de finale van de Beker van België kijken woensdagnamiddag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion AA Gent en tweedeklasser KV Mechelen elkaar in de ogen. Twee ploegen met een rijke geschiedenis en een grote aanhang. Wij contacteerden enkele iconen van beide clubs om de spelers succes te wensen in een korte video-boodschap. Het leverde twee opvallende videootjes op die de coaches zo aan hun spelers kunnen laten zien als ultieme motivatie.