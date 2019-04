Crombez noemt samenwerking met N-VA quasi onmogelijk: “Geen mens zou dat begrijpen”

John Crombez (SP.A) verkondigde zijn plannen tijdens een toespraak in Gent. Foto: BELGA

Voor SP.A-voorzitter is een nieuwe regering met N-VA vrijwel uitgesloten. Dat heeft hij gezegd in Terzake.

Na de gemeenteraadsverkiezingen vormde N-VA in Antwerpen een coalitie met SP.A en Open VLD. Sindsdien doet het gerucht de ronde dat N-VA die samenwerking ook op andere niveaus zou willen herhalen, of dat er zelfs een voorakkoord bestaat.

“Als je het programma ziet van N-VA, dan is het voor ons quasi onmogelijk een regeerakkoord te maken met die partij”, reageerde John Crombez dinsdagavond in Terzake. “Je ziet dat die partijen zo verschillend werken en denken. N-VA heeft facturen verhoogd, heeft de pensioenen verlaagd voor langer werken. Dat is het omgekeerde van wat wij willen doen, daar kan je geen akkoord mee maken.”

“N-VA zit al veertien jaar in de Vlaamse regering”, vervolgde Crombez. “Mensen die zorg nodig hebben krijgen gewoon hun centen niet meer. Hoe kan je dan met die twee partijen samen een regeerakkoord maken? Geen mens zou dat begrijpen.”

1.600 euro voor iedereen die werkt

Aan de vooravond van 1 mei, en op minder dan vier weken van de verkiezingen, brak SP.A-voorzitter John Crombez op een partijcongres een lans voor “zekerheid”. Wie werkt en bijdraagt, moet zeker zijn van een netto minimumloon van 1.600 euro per maand. “Bijna 80% van de Vlamingen wil dat minimumloon. Dat is pas draagvlak!” Na 42 jaar te hebben en bijgedragen, moet een pensioen van minstens 1.500 euro gegarandeerd zijn. “Voor iedereen, wat je ook doet.”

Crombez trekt zelfs een rode lijn voor regeringsdeelname op Vlaams niveau. “Zonder zorgzekerheid, geen SP.A in de volgende Vlaamse regering. Wij werken de wachtlijsten in de jeugdzorg weg. Wij werken die wachtlijsten voor mensen met een handicap weg. Wie SP.A stemt, mag daar zeker van zijn.” Op federaal niveau zal de SP.A niet meebesturen als er geen verlaging van de btw op elektriciteit komt naar 6 procent.

Haalbaar en betaalbaar

De voorstellen van SP.A zijn nagerekend door het Nationaal Planbureau, besluit Crombez. “Een deftig loon, een goed pensioen en de beste zorg: het is wél haalbaar. Het is wél betaalbaar. Het kan wél!”