Matchpack voor bekerfinale tussen AA Gent en KV Mechelen: dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Om 14u30 kijken AA Gent en KV Mechelen elkaar in de ogen in de finale van de Beker van België. Wordt er in het Brusselse Koning Boudewijnstadion Mechelse voetbalgeschiedenis geschreven of kunnen de Buffalo’s hun seizoen redden?

Geblesseerd: Giorgi Chakvetadze (kruisband knie), zes maanden out

Geschorst: Roman Yaremchuk (twee gele kaarten in Croky Cup)

Verwachte opstelling: Kaminski; Souquet, Bronn, Derijck, Asare; Verstraete, Odjidja, Esiti; Sorloth, David, Dompé

Invallers: Thoelen, Coosemans, Rosted, Plastun, De Smet, Bezus, Dejaegere, Limbombe, Kvilitaia

KAA Gent KAA Gent KV Mechelen KV Mechelen En dan gaat het nu echt om de knikkers, Buffalo’s! AA Gent heeft zich na een dramatische reeks van 1 op 18 in Play-off 1 flink in nesten gewerkt. Enkel een bekerzege lijkt het team van Jess Thorup nog te kunnen redden als het volgend seizoen opnieuw Europa in wil. Die klus zal in elk geval zonder Giorgi Chakvetadze geklaard moeten worden: de Georgiër ligt door een kruisbandletsel voor langere tijd in de lappenmand. De hoop van de Gentse voetbalfamilie rust nu op de schouders van Vadis Odjidja die in het Koning Boudewijnstadion definitief het statuut van levende clublegende kan verwerven. (ssg)

LEES OOK. Slecht nieuws voor Gent: geen Chakvetadze in bekerfinale, operatie is onvermijdelijk

Geblesseerd: Van Cleemput

Geschorst: Kaya, Lemoine

Verwachte opstelling: Verrips; Peyre, Swinkels, Mera, Bijker; Van Damme, De Witte; Tainmont, Schoofs, Storm - De Camargo

Invallers: Castro, Van Hoorenbeeck, Corryn, Matthys, Bosiers, Zeroual, Engvall, Togui, Cornet

Dit zegt onze clubwatcher: In Doornik houden ze gespannen de adem in. De lokale vergane voetbalglorie RRC Tournaisien kan straks na 63 jaar door KV Mechelen van de troon worden gestoten als laatste tweedeklasser die de Beker van België won. ‘Wij willen, zij moeten’. Bij KV wentelen ze zich maar al te graag in de rol van underdog. Vrancken en zijn staf hebben anderhalve maand gehad om AA Gent tot in de kleinste details te bestuderen maar het gebrek aan competitieritme zou hen zuur kunnen opbreken. Daarom lijkt het ons niet onlogisch dat KV het initiatief aan de Buffalo’s laat en zelf probeert uit te breken op de tegenaanval via de snelheid van Storm en het torinstinct van De Camargo. Ook op stilstaande fases wordt het opletten voor AA Gent. Met De Witte, Van Damme, De Camargo, Swinkels, Mera en Peyre beschikt Malinwa over een redelijk indrukwekkende luchtmacht. Tel daarbij ook nog eens 21.000 fanatieke Kakkers met het mes tussen de Propere Tanden en je beseft dat AA Gent het namiddag zeker niet cadeau zal krijgen. (thst)

LEES OOK.De Beker van België is een échte wisselbeker: vol blutsen en krassen na enkele wilde feestjes

LEES OOK. KV Mechelen krijgt dag voor bekerfinale vooral vragen over fraudeonderzoek: “Timing is niet echt ideaal”