Indiaas leger vindt “fotografisch bewijs” van mythische yeti (en wordt er hard om uitgelachen)

De yeti, de “verschrikkelijke sneeuwman” uit de Nepalese folklore, bestaat echt. Althans, zo beweert het Indiase leger op Twitter. Hoewel er zelfs wordt uitgepakt met “fotografisch bewijs” van de mythische Himalaya-bewoner, gelooft toch niet iedereen het.

“Voor het eerst heeft een van onze teams de mysterieuze voetafdrukken van de mythische yeti gespot”, zo staat te lezen op de officiële Twitterpagina van het Indiase leger. “De afdrukken zijn 32 op 15 inches (81 op 38 centimeter, nvdr.) groot en werden op 9 april van dit jaar aangetroffen nabij het basiskamp Makalu in de Himalaya. In het verleden werd de sneeuwman alleen nog maar gespot rond het Makalu-Barun National Park.”

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 april 2019

Het Indiase leger, dat zes miljoen volgers heeft op Twitter, lijkt het te menen. Er werd zelfs “fotografisch bewijsmateriaal” bij geplaatst om hun argument kracht bij te zetten. En hoewel de voetafdrukken al ontdekt werden op 9 april, werden de foto’s pas twintig dagen later gedeeld, “omdat ze eerst wetenschappelijk onderzocht moesten worden”. Na overleg met experts werd besloten dat het om “echte yeti-sporen” ging.

Game of thrones

Niet iedereen is echter overtuigd. Meer nog: het Indiase leger is het mikpunt geworden van spot. Onder meer auteur Siddhart Singh reageerde. Hij plaatste een foto van wandelende mensen naast het bijschrift: “Misschien is er een eenvoudigere verklaring?” Anderen dachten dan weer dat de voetafdrukken werden achtergelaten door de reusachtige ‘white walkers’ uit de HBO-serie Game of thrones.

De yeti is een vermeende reusachtige primaat die voorkomt in de Nepalese folklore. Het aapachtige wezen zou onder meer voorkomen in de Himalaya, in Siberië en in Centraal- en Zuid-Azië. Omdat er nooit enig bewijs voor gevonden werd (tot nu?) hebben wetenschappers het dier altijd afgedaan als een mythe. Mogelijk gebaseerd op echte dieren, maar toch: een mythe.

In de jaren 50 van de vorige eeuw meende iemand nog een echte yeti-vinger te hebben gevonden, maar in 2011 onthulde een genetisch expert dat het gewoon om een menselijk bot ging.