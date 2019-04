Ook Vlaamse gruwelijk omgekomen door Duitse ‘Dokter Dood’: “Ze schokten, hadden veel pijn en konden niet meer lopen”

Leentje Callens (rechts op foto onderaan) was één van de slachtoffers van Klaus Ross, die z’n praktijk hield in het Duitse Bracht, vlak bij de Nederlandse grens. Foto: RR

Drie patiënten van de Duitse natuurgenezer Klaus Ross- bijgenaamd ‘Dokter Dood’ - zijn in juli 2016 een gruwelijke dood gestorven. Dat bleek dinsdag uit getuigenverklaringen van nabestaanden van de overledenen voor de rechtbank in Krefeld waar de man sinds 29 maart terechtstaat. Ook een Vlaamse Leentje Callens werd slachtoffer van zijn praktijken.

De drie kankerpatiënten werden snel ziek. Ze begonnen te schokken, hadden veel pijn, konden niet meer lopen en raakten in coma. Dat gebeurde in de uren na een infuus met een alternatief geneesmiddel tegen kanker bij Ross. Ze werden naar ziekenhuizen gebracht, maar daar konden de artsen niets meer voor hen doen.

Ross behandelde in 2016 in het Duitse dorpje Bracht, vlak bij het Nederlandse Roermond, kankerpatiënten. Het ging om twee vrouwen, onder wie de 55-jarige Leentje Callens uit Beveren, en een man. Zij overleden in 2016 na een behandeling door Ross. De Beverse was 324 uur na de behandeling al gestorven. Volgens justitie als gevolg van een overdosis van het alternatieve middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer. Justitie houdt Ross verantwoordelijk voor de dood van de drie patiënten. (belga)