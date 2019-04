Kleuterjuf Blokkendoos maakte zelf al mee wat in Schaarbeek gebeurde: “Ik vrees dat het elke keer erger wordt”

De rellen aan de school in Schaarbeek doen denken aan wat kleuterjuf Magalie Alpaerts in 2013 meemaakte in kleuterschool de Blokkendoos in Antwerpen. Ook toen waren er de beschuldigingen van verkrachting. De juf moest toen onder politiebegeleiding weggebracht worden, kreeg zelfs doodsbedreigingen en verloor uiteindelijk haar job. Na een lange juridische weg werd ze vrijgepleit.

Het protest aan de schoolpoort van De Blokkendoos, zes jaar geleden. Foto: Bert Hulselmans

“Toen ik het voor het eerst hoorde wat er in Schaarbeek gebeurde, wou ik het niet weten”, vertelt ze in De Afspraak op VRT. “Het brengt alles opnieuw naar boven. Maar goed, zo’n nieuws kun je niet mijden. Het is echt héél erg nu. Bij mij is het niet zo uit de hand gelopen. Er was wel politiebegeleiding, maar er zijn geen flessen gegooid. Ik vrees wel dat het alleen maar erger wordt. Dit verhaal is heel erg voor die juf, maar het is wel goed dat haar naam niet genoemd wordt.” Aan VTM Nieuws zegt ze nog: “Dit heeft opnieuw proporties gekregen die het niet had moeten krijgen. Er zijn te snel oordelen gevormd.”

Wurgen en ontvoeren

“Ik werd van heel veel beschuldigd”, vertelt Magalie aan VTM Nieuws. “Dat ging over het wurgen van kinderen, dingen in hen stoppen, hen ontvoeren met een auto…” Uiteindelijk werd ze vrijgepleit, maar het blijft wel aan haar kleven. “Het is een stempel die blijft”, zegt ze. “Dat zal nooit meer veranderen: mijn naam staat op Google en je zal die verhalen altijd online terugvinden.”

Net dat staat haar droom nu in de weg: “Terug lesgeven, ja. Ik ben er klaar voor, maar zijn de directies er wel klaar voor? Er komen misschien weer reacties van ouders die dit verhaal zullen terugvinden op het internet. Ik hoop dat het wel nog kan.”

