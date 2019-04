Tegenslag voor Tottenham: Vertonghen groggy van het veld na zware botsing

Tottenham kende geen gelukkige eerste helft tegen Ajax. Na een evenwichtige openingsfase moesten de Spurs vooral achter de bal aanhollen en kwamen ze op achterstand. Als klap op de vuurpijl zag het ook Jan Vertonghen uitvallen. Ajax-doelman Onana kwam uit op een hoge bal en botste daarbij tegen Vertonghen, die op zijn beurt tegen het achterhoofd van Alderweireld knalde. Groggy en bloedend had hij minutenlang verzorging nodig. De Rode Duivel wilde nog even proberen, maar gaf snel aan niet verder te kunnen en moest ondersteund worden toen hij naar binnen werd gedragen.

Opvallend was dat de ref kwam checken of Vertonghen wel verder kon toen hij opnieuw het veld wilde betreden. De Spurs drongen aan, maar nog geen minuut later was de match van de verdediger over. Hij leek nog steeds groggy en moest met ondersteuning naar de kleedkamers gaan. Een gebroken neus en/of hersenschudding lijken waarschijnlijk.

Tottenham kwam al gehavend aan de aftrap van de halve finale van de Champions League tegen Ajax. Zo mist het door blessures onder meer topschutter Harry Kane en middenvelder Harry Winks, aanvaller Son is geschorst voor de heenmatch. Vertonghen werd onder luid applaus van het veld gedragen, Moussa Sissoko was zijn vervanger.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: Action Images via Reuters