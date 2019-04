De schattigste foto van de dag komt uit Italië: AS Roma-coach Ranieri laat groot hart zien

Een vertederend beeld vandaag uit Italië. Daar stal Claudio Ranieri, tegenwoordig coach van AS Roma, de harten van de fans. De flamboyante Italiaan werd dinsdag gespot op het trainingscentrum van zijn club met kleinzoon Orlando, gehuld in een outfit van de Romeinse club. Hand in hand wandelden grootvader en kleinkind naar binnen, een vertederend beeld.

Claudio Ranieri with his nephew Orlando at Trigoria, AS Roma training ground.



This is football.



Pic of the daypic.twitter.com/gdgS9GJqDJ