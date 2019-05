Ontvoerd, neergeschoten en gebeten door een slang: het waanzinnige leven van gangsterpapegaai Freddy Krueger

Brazillë krijgt maar niet genoeg van het bijzondere verhaal van Freddy Krueger, een papegaai met een héél bijzonder levensverhaal. Een schietpartij tussen de politie en zijn drugsbende, een slangenbeet en zelfs een ontvoering kregen hem niet klein. In dat laatste geval vloog de vogel zelf terug naar z’n kooi in de zoo.

Snavel aan flarden

Freddy Krueger, vreemde naam voor een papegaai denkt u misschien, maar er zit wel degelijk een verhaal achter. De vogel werd zo genoemd toen hij vier jaar geleden naarr de zoo van Cascavel gebracht werd, meldt de regionale krant Folha de Sao Paluo. Z’n snavel was helemaal aan flarden geschoten door kogels en de veren tussen zijn ogen waren verbrand. Hij leek een beetje op een personage uit de reeks horrorfims A Nighmare on Elm Street. Verzorgers gaven hem dan maar die naam. Bleek dat Freddy al die tijd deel had uitgemaakt van een drugsbende, en toen het tussen de gangsters en de politie tot een vuurgevecht kwam, deelde de papegaai flink in de klappen. Gelukkig was hij nu in goede handen en op veilig terrein. Ten minste, dat dacht men.

Want een maand geleden werd de papegaai plots gebeten door een slang, gelukkig geen giftige. Freddy bloedde hevig, maar overleefde de aanval. Drie dagen later zat hij wéér in de problemen: een bende drong de zoo binnen, overmeesterde de beveiliging en vluchtte met twee papegaaien, onder wie Freddy Krueger. Bij de zoo waren ze flink geschrokken, maar veel tijd om na te denken hadden ze niet, want wie zat daar - twee dagen later alweer vrolijk aan een boom naast zijn kooi? Jawel hoor: Freddy.

Agressief baasje

Hoe hij kon ontsnappen, is niet helemaal duidelijk, al werd er wel bloed gevonden in zijn kooi. Snel begonnen bewakers te denken dat Freddy flink van zich had afgebeten - agressief baasje, zo kenden ze hun papegaai weer - en zich letterlijk een weg naar buiten had gevochten. “Het is best een wild kereltje”, zei de dierenarts van de zoo. Mogelijk heeft zijn gangsterlook hem gered, denken experts, omdat er op de zwarte vogelmarkt geen vraag is naar beschoten vogels met een lelijk gebit.