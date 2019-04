Anderlecht mag dan toch een titel vieren: vrouwenploeg is voor het tweede jaar op rij kampioen

Anderlecht is landskampioen. Althans, bij de vrouwen. De paars-witte dames wonnen dinsdagavond in en tegen Gent met 0-1, onder toeziend oog van Marc Coucke en Michael Verschueren. De drie punten volstonden voor een tweede titel op rij. De hoogconjunctuur van de vrouwenploeg staat in schril contrast met het dramatische seizoen dat de A-ploeg afhaspelt.