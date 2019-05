Keuze uit 100 escorts, drank en drugs: voor 5.300 euro kan je drie dagen naar Sekseiland

Twee vrouwen per dag per man, al mag je onderling zeker nog wisselen. Dat beloven de organisatoren in de aankondiging van Sekseiland, een drie dagen durende orgie op een onbekende plek in de Amerikaanse staat Nevada. Voor 6.000 dollar heb je al een ticket.

Foto: RR

Het is de tweede keer dat Sekseiland georganiseerd wordt, en opnieuw is er heel veel controverse rond. Hoe kan het ook anders? De organisatie, Good Girls Company, biedt 50 mannen drie dagen lang ongelimiteerd seks aan met 100 “knappe” vrouwen. De orgie start op 4 juli: Independence Day in de VS. Alcohol en marihuana zijn er toegestaan.

Denk trouwens niet dat het feest er enkel is voor overspelige mannen of seksverslaafde singles: de heren mogen gerust hun partner meebrengen. De organisatie kondigt ook een ongeziene seksuele verrassing aan. “Heb je speciale wensen? Laat het ons zeker weten”, klinkt het in de promotieboodschap.

Waar het feest precies doorgaat, is nog onduidelijk, enkel de staat Nevada ligt al vast. Vorige orgieën vonden plaats op de Caribische eilanden.