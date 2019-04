Twee doden bij schietpartij in universiteit in Noord-Carolina

Bij een schietpartij in een universiteit in de Amerikaanse deelstaat Noord-Carolina zouden twee mensen zijn gedood. De dodelijke slachtoffers zouden ter plaatse zijn bezweken.

Er zouden ook vier gewonden zijn, van wie twee nog in levensgevaar verkeren, berichten de zenders WCNC en WBTV.

De politie zou op de campus van de UNC in Charlotte een verdachte hebben opgepakt.

De universiteit zelf deelde via Twitter mee dat schoten waren afgevuurd – met het advies “vlucht, verstop je, vecht” – en dat de campus was afgesloten terwijl veiligheidsdiensten de gebouwen doorzoeken.

NinerAlert: Shots reported near kennedy. Run, Hide, Fight. Secure yourself immediately. Monitor email and https://t.co/LxOefV3rbf