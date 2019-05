Mueller klaagde in brief over samenvatting van onderzoeksrapport

Speciaal aanklager Robert Mueller deed in een brief aan minister van Justitie William Barr zijn beklag over de samenvatting die hij van zijn rapport maakte. Dat schrijft The Washington Post dinsdag. De synthese van vier pagina’s, verspreid door het Amerikaanse ministerie van Justitie, “vatte niet helemaal de context en essentie” van de onderzoeksconclusies.

Mueller schreef de brief eind maart, nadat minister Barr een samenvatting van het onderzoeksrapport had vrijgegeven. Volgens die synthese heeft het team van Mueller geen bewijzen gevonden van samenzwering tussen Rusland en president Donald Trump of diens entourage voor de presidentsverkiezingen van 2016.

“Daardoor is er publieke verwarring over essentiële aspecten van de onderzoeksresultaten. Dat brengt een centrale doelstelling van mijn aanstelling door Justitie als speciaal aanklager in gevaar: het verzekeren van het vertrouwen bij het publiek in de uitkomst van het onderzoek”, citeert The Washington Post uit de brief.

Enkele weken later gaf Barr het volledige document van 448 pagina’s alsnog vrij. Sommige bladzijden van het rapport zijn wel onleesbaar gemaakt.

Het ministerie van Justitie schreef in de synthese ook dat er geen beslissing kon worden genomen over de vraag of de president tijdens het onderzoek naar samenzwering de rechtsgang belemmerde. In het rapport beschuldigt Mueller de president niet, maar hij pleit hem ook niet vrij.

Strikt juridisch mag de president dan al vrijuit gaan, het volledige rapport-Mueller zal nog lange tijd voor politiek vuurwerk zorgen.