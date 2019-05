Verdachte pleit onschuldig na schietpartij in synagoge in Californië

De 19-jarige jongeman die beschuldigd wordt van het neerschieten van vier mensen in een synagoge in Poway, in de Amerikaanse deelstaat Californië, is dinsdag voor het eerst voor de rechter verschenen. Hij pleitte in San Diego niet schuldig aan de hem ten laste gelegde aanklachten.

John Earnest werd kort na de schietpartij opgepakt. Naast moord worden hem drie pogingen tot moord, wapenbezit en brandstichting ten laste gelegd. Hij zou namelijk ook brand hebben gesticht in een moskee op 23 maart in Escondido, een daad die hij in een racistisch en antisemitisch pamflet zou hebben opgeëist. Omdat het mogelijk gaat om haatmisdrijven, kan het zijn dat de man de doodstraf riskeert.

Earnest wordt ervan beschuldigd zaterdag op gelovigen te hebben geschoten in het Chabad gebedshuis in Poway tijdens een dienst ter ere van Pesach, het joodse voorjaarsfeest. Eén 60-jarige vrouw kwam daarbij om het leven. Daarnaast raakten een rabbi, een gelovige en een 8-jarig kind gewond.

De beschuldigde luisterde tijdens de korte hoorzitting onbewogen naar de aanklachten. Volgens de naasten van de beschuldigde was de jongeman een goede student, maar is hij de laatste jaren geradicaliseerd. Earnest verschijnt op 30 mei opnieuw voor de rechtbank.